صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "السياحة" بنسبة 6.3 %

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 6.3%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.7%، يليه قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، وخدمات النقل والشحن، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.1%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.8%.

كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.8%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 0.9%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.872 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 465.5 مليون ورقة مالية بقيمة 968.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.88%، والعرب على 14.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 61.7 مليون جنيه، 21.2 ألف جنيه، 176.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 90.1 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3851 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1183 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.