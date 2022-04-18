صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "الطاقة" بنسبة 1.8%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، وقفز قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، أعقبه قطاعي الخدمات التعليمية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%، وانخفض قطاعي الموارد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.777 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 255.1 مليون ورقة مالية بقيمة 601.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.62%، والعرب على 11.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 43.1 مليون جنيه، 66.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 560.5 ألف جنيه، 95 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 10724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13016 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2618 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3796 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.