اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 09:29 ص
أكرم القصاص
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سيدات حقل الكمون "كفاح وروح حلوة".. أحلى زغرودة وقت حصاد أشهر التوابل.. لايف

الخميس، 21 أبريل 2022 09:00 ص
سيدات حقل الكمون "كفاح وروح حلوة".. أحلى زغرودة وقت حصاد أشهر التوابل.. لايف حصاد الكمون
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة المنيا وتحديدا من مزارع الكمون وقت حصاد المحصول، ولحظات الفرح والسعادة على الرجال والنساء أثناء الحصاد لواحد من أهم النباتات العطرية والتوابل، والذى يتم تصديره للخارج، ورصد أجمل زغرودة من النساء أثناء العمل وقيامهم بدور ماكينة الدرس من خلال  العصى بأيديهم وضرب المحصول لفصل الكمون عن الأعواد. 
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