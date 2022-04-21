رصف 12 شارعا فرعيا بالإنترلوك بحى غرب سوهاج بتكلفة 1.5 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجارية على أرض المحافظة بمختلف القطاعات، وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بمتابعة أعمال رصف 12 شارعا فرعيا، بمساحة 11 ألف متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و500 ألف جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن الأعمال مازالت مستمرة في رصف 12 شارعا فرعيا بالإنترلوك بفرعيات منطقة غرب الكوبري، مشيرا إلى أن خطة الحي استهدفت الشوارع والحواري الضيقة أقل من 6 مترات، لافتا إلى المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية، وسرعة الإنجاز في التنفيذ.



أعمال تركيب الإنترلوك بحي غرب سوهاج





أعمال تركيب الإنترلوك بحي غرب سوهاج





أعمال تركيب الإنترلوك بحي غرب سوهاج

