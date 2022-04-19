اعتماد رصف 11 شارعًا وحارة بـ"الإنترلوك" بمدينة طهطا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن اعتماد رصف وتركيب بلاط "الإنترلوك" لعدد 11 شارعا وحارة بمدينة طهطا، ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة طهطا، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه، قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، أن الشوارع والحارات التي جرى اعتمادها مكتملة المرافق؛ ليتم رفع كفاءتها من خلال رصفها ببلاط "الإنترلوك"، وهي "شارع متولى الشعراوى" بطول 180 مترا، وشارع العمدة بطول 250 متر، وحارة تقاوي بطول 250 مترا، وشارع مالطة البحري بطول 200 متر،وحارات الجيارين بطول 650 مترا، وشارع الدريسة بطول 300 متر، وحارة " أبو دومة، والكشكى، وعابدين" بطول 1000 متر، وتفرعات مصطفى محمود بطول 600 متر، وحارة مدرسة الوطنية بطول 200 متر، وشارع العشري المتفرع من شارع بورسعيد بطول 100 متر، وشارع كنيسة السيدة العذراء بطول 200 متر".