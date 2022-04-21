اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 09:39 م
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رئيس مدينة المحلة: لا تهاون فى إزالة التعدى على الأرضى الزراعية وممتلكات الدولة

الخميس، 21 أبريل 2022 09:04 م
رئيس مدينة المحلة: لا تهاون فى إزالة التعدى على الأرضى الزراعية وممتلكات الدولة جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع مديرى الإدارات بالديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الجميع داخل الديوان العام لمركز المحلة والوحدات المحلية كيان واحد يجب أن يتكاتف من أجل نجاح منظومة العمل.

 

وأكد ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية من خطر التعديات، مشددا أنه لا تهاون فى إزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية مع ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة سواء أراض أو شقق سكنية أو محلات تجارية أو متحصلات مالية.

 

كما أكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل شعور المواطن المحلاوى بتحسن مستوى الخدمات التى تقدمها له الدولة.

 

جاء هذا الاجتماع بحضور نصر الزير مدير مكتب رئيس المدينة والمحاسب سعد نصر نائب رئيس المدينة وعبد الله درويش السكرتير العام للمدينة.


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