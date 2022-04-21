رئيس قرية الشهامة بأسوان: انتهينا من تنفيذ 5 مشروعات لحياة كريمة بنسبة 100%

أسوان – عبد الله صلاح

أكد خالد بكرى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان، أن قرية الشهامة إحدى قرى وادى الصعايدة، تشهد تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بلغت نحو 17 مشروعاً، وجرى الانتهاء من 5 مشروعات منها بنسبة 100%.



وأشار "بكرى"، إلى أن المشروعات، هى: صرح طبى كبير ورفع كفاءة وتطوير مجمع المدارس بالقرية ومشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجى" ومشروع إحلال وتجديد مكتب البريد ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جارى العمل فيها وتنفيذها بمعدلات عالية.



وأوضح رئيس قروى وادى الصعايدة، أن مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية شهد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة، وكذا تنفيذ أعمال الامتداد للمناطق المحرومة، وجارى استكمال الوصلات المنزلية بنسبة تنفيذ 98%، وهو الذى تواكب مع العمل فى شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة بنسبة تنفيذ 40%، وبالتوازى مع ذلك جارى إنشاء مركز الشباب بالقرية وهو عبارة عن مبنى إدارى وملعب خماسى وسور وذلك بنسبة تنفيذ 35 %.