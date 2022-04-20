اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:10 م
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وصول 20 ألف كرتونة غذائية ضمن "قوافل الخير" بقرى حياة كريمة فى أسوان.. صور

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:02 م
وصول 20 ألف كرتونة غذائية ضمن "قوافل الخير" بقرى حياة كريمة فى أسوان.. صور توزيع المساعدات فى قرى حياة كريمة
أسوان - عبد الله صلاح

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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن وصول 10 شاحنات تضم 20 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن برنامج "قوافل الخير"، والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، من أجل دعم أهالينا المستحقين بقرى ومدن المحافظات الحدودية.

توزيع المساعدات فى قرى حياة كريمة
توزيع المساعدات فى قرى حياة كريمة

وأشاد محافظ أسوان، بالدور الوطنى والمشاركة المجتمعية الفعالة لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة، من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية وتوفير حياة كريمة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً وخاصة فى القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى مديرية التضامن الإجتماعى، وأيضاً مسئولى الجمعيات الأهلية بتوفير أوجه التعاون والتنسيق اللازم لضمان الالتزام بآليات توزيع كميات الدعم المادى المقدمة للأهالى والمستحقين وفقاً للشروط والقواعد المحددة.

قوافل الخير
قوافل الخير

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأنه بدأت الجمعيات فى توزيع ألفين كرتونة مواد غذائية للمستحقين، كما تم توزيع أكثر من 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر المستحقة وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أنه جارى توزيع ألفين كرتونة مواد غذائية أخرى داخل 23 قرية بمركز كوم أمبو، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان لضمان وصول الدعم للفئات والأسر المستحقة بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

كراتين المواد الغذائية
كراتين المواد الغذائية
 
مساعدات
مساعدات

حياة كريمة

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