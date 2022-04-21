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حفلات داونينج ستريت.. جونسون: يجب توافر الحقائق كاملة قبل تصويت البرلمان

الخميس، 21 أبريل 2022 01:28 م
حفلات داونينج ستريت.. جونسون: يجب توافر الحقائق كاملة قبل تصويت البرلمان بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أعضاء البرلمان يجب أن يكون لديهم "الحقائق الكاملة" بشأن حفلات الإغلاق قبل إصدار الأمر بإجراء تحقيق فيما إذا كان قد ضللهم بشأن خرق قيود كورونا.

 

من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان اليوم على خطة العمل للجنة مجلس العموم للتحقيق في تعليقاته السابقة حول اجتماعات وايتهول.

 

لكن الوزراء يقولون الآن إن التصويت يجب أن ينتظر حتى تنتهي التحقيقات التي تجريها شرطة ميتشولي والموظفة المدنية سو جراي.

 

من جانبه، سيفوت جونسون المناقشة لأنه سيكون في زيارة رسمية للهند، وخلال حديثه أثناء رحلته ، قال إنه "حريص جدًا على كل شكل ممكن من أشكال التدقيق"، لكنه أراد التركيز على "الفرص الرائعة" التي تتطور بين المملكة المتحدة والهند.

 

في وقت سابق، قال جونسون للصحفيين إنه سيخوض الانتخابات العامة المقبلة ولن يقول ما إذا كانت هناك أي ظروف قد يستقيل بموجبها.

 

جنبا إلى جنب مع زوجته كاري والمستشار ريشي سوناك ، تم تغريم رئيس الوزراء لخرقه قوانين كورونا في حفلة عيد ميلاد في يونيو 2020 .

 

وكان قد أخبر أعضاء البرلمان في وقت سابق أنه لم يتم انتهاك أي قوانين لـ Covid في داونينج ستريت - مما أدى إلى قيام أحزاب المعارضة باتهامه بتضليل البرلمان، ونفى جونسون تضليل النواب عن قصد - وهي تهمة تعد مسألة استقالة بموجب كتاب القواعد الوزاري.

 

تتمثل خطة حزب العمال - المدعومة من أحزاب المعارضة الأخرى - في جعل لجنة امتيازات العموم تبدأ تحقيقًا في ما إذا كان قد فعل ذلك ، بمجرد انتهاء تحقيق الشرطة.

 

وكان بعض نواب حزب المحافظين المتمردين يهددون بالتصويت مع حزب العمل، أو لا يصوتون على الإطلاق، لكن الحكومة تقدمت بتعديلها الخاص على اقتراح حزب العمال، ليقول التصويت على ما إذا كان ينبغي عليهم التحقيق ويجب أن ينتظروا حتى تنتهي الشرطة من تحقيقاتها وتنشر جراي تقريرها.

 

يتمتع المحافظون بأغلبية 70 مقعدًا في مجلس العموم، ومع ذلك ، قال زعيم مجلس النواب مارك سبنسر إنه سيكون تصويتًا حرًا ولن يُطلب من نواب الحزب دعم الحكومة.

 

وقالت الحكومة إن التأجيل سيسمح للنواب "بالحصول على كل الحقائق تحت تصرفهم" عندما يتخذون القرار.

 

وقال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين ، بيتر ألدوس ، إنه تمسك بدعواته السابقة لرئيس الوزراء للتنحي ، بحجة أن الخلاف كان "يعيق طريق الحكومة الجيدة".

 

 

 


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