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تفاصيل استعدادات شمال سيناء لامتحانات النقل والشهادات والدبلومات.. فيديو

الخميس، 21 أبريل 2022 01:00 ص
تفاصيل استعدادات شمال سيناء لامتحانات النقل والشهادات والدبلومات.. فيديو حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من الاستعداد لإجراء امتحانات النقل للتعليم الاساسى والثالث الإعدادى والدبلومات الفنية، والمنتظر أن تجرى خلال شهر مايو المقبل.

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لـ اليوم السابع، إنه تجرى الآن الامتحانات التدريبية للصفين الرابع الابتدائى والأول الثانوى، بينما بعد إجازة عيد الفطر  تنطلق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية يعقبها امتحانات الصف الثالث الإعدادى ثم الدبلومات الفنية.

وأضاف، أنه جرى تجهيز مقرات اللجان، وأخطار المراقبين ورؤساء اللجان بمواقع عملهم، كما انتهت المطابع السرية من طبع الامتحانات وجاري نقلها وتوزيعها، وتجهيز مقرات الكنترولات الخاصة بالامتحانات فى المديرية والإدارات التعليمية الـ6 وهى العريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد والحسنة ونخل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى عقد بروتوكول تعاون مع كافة مديريات الخدمات وجهات الاختصاص المعاونة فى إتمام الامتحانات وتشمل الصحة والتأمين الصحى والمياه والكهرباء وغيرها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الطلبة بدورهم بمختلف صفوفهم فى حالة استعداد لدخول الامتحان بعد عام دراسي ناجح بعموم أنحاء المحافظة، لافتا أن إجمالي عدد الطلبة بمدارس شمال سيناء يصل 121075 طالبا فى 629 مدرسة و3782 فصلا دراسيا.


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