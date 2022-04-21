"تعليم الغربية" تكرم منسقى التخطيط الفائزين بمسابقة أفضل خطة استراتيجية مدرسية

الغربية - مصطفى عادل

كرم الدكتور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، منسقى التخطيط والمشروعات بمدارس الغربية الفائزين فى مسابقة "أفضل خطة استراتيجية مدرسية وأفضل مشروع تربوى داخل المدارس والإدارات التعليمية" للعام الدراسى 2021 / 2022، وذلك تحقيقًا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد وتحقيق رؤية مصر 2030 فى ضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لكل من أيمن السعيد القطب، محمد جلال الشندلاتي، حسين محمد فؤاد، سامية منصور أحمد، ممدوح حسن بدر، نظمى عبد الجليل الحلو، عصام محمود عبد المنعم، وسام صبحى الفار، عزة يونس عبد الله، أية رياض الصواف، ريهام صابر أبو شال، كما تم تكريم سهام الجوهرى، مسؤول التخطيط بالمديرية.