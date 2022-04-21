تعرف على منطقة "سطايح" أكبر بيوت الدلافين الدوارة بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يعد البحر الأحمر من أكثر بحار العالم من حيث التنوع البيولوجى وتواجد الكائنات البحرية النادرة والفريدة، والتى وضعت مصر على مصاف دول العالم من حيث السياحة البحرية وخاصة أنشطة الغوص، من بين تلك الكائنات الدلافين البحرية والتى تتواجد بعدة أماكن معينة يطلق على بيوت الدلافين أهمها منطقة سطايح جنوب البحر الأحمر، وتحديدًا بمدينة مرسى عام داخل نطاق محمية وادى الجمال، تعرف على أكبر بيوت الدلافين فى البحر الأحمر فى المعلومات الآتية:



- شعاب سطايح بها أكبر تجمع للدلافين الدوارة بالبحر الأحمر، وتتكون أسرابها من عشرات الدلافين.



- تتبع لمحمية وادى الجمال وتعد من أكثر بيوت الدلافين وأكثرها التى تحوى دلافين الدوارة بالبحر الأحمر .



- يرصد رجال المحميات الدلافين الدوارة التى تقطن سطايح من خلال الزعنفة الظهرية والتى تعد مثل بصمة الإنسان، حيث إنها لا تتشابه فيما بينها.

- حددت محميات البحر الأحمر برنامج مناطق الاستخدام، حيث تم تحديد المناطق التى يسمح للمراكب بالوقوف بداخلها بشعاب سطايح، وكذلك مناطق الغطس وكذلك مناطق مرور المراكب الصغيرة، وذلك حفاظًا على حياة الدلافين فى شعاب سطايح.



- بداية من شهر مارس حتى ديسمبر تبدأ عمليات ظهور الدولفين الدوارة بشعاب سطايح بأعداد كبيرة ربما تكون مصدر انبهار لمن يشاهدها لأول مرة وخاصة السياح.



- يصل السياح خصيصا من دول مختلفة مثل إيطاليا وفرنسا للغطس بمنطقة سطايح لمشاهدة الدلافين.



- شعاب سطايح تعد من أهم ثلاث بيوت للدلافين بالبحر الأحمر، وهما شعاب العرق بالغردقة وشعاب سطايح بمرسى علم، وكذلك صمداى بمرسى علم، إلا إن شعاب سطايح تتميز بأن بها الدلافين الدوارة.