ظهور دلافين "القاتل الكاذب" بشواطئ جنوب الغردقة.. فيديو وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد العاملين في النشاط البحري بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، ظهور سرب من الدلافين النادرة من نوع القاتل الكاذب نادر الظهور، وذلك خلال رحلة بحرية بشواطئ جنوب الغردقة .



وأكد الكابتن أحمد بيجو مدير مركز غطس بالغردقة أن أثناء رحلة بحرية اليوم تم رصد دلافين أشكالها غريبة واحجامها كبيرة، وتبين أنها بعد ذلك من نوع القاتل الكاذب، وظهرت في مجموعة قرابة 7 دلافين .



كان كشف خبراء الحياة البحرية في البحر الأحمر، ان ظهور تلك الكائنات التي تظهر قليلا يؤكد شعورها بالامان وتواجد عذائهاً في تلك المنطقة، مما يؤكد أن هناك تنوع بيولوجي مميز في البحر الأحمر بظهور تلك الكائنات مثل الدولفين القاتل الكاذب .



واكدوا أن تلك الدولفين يسمى علميا " killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل، ويعد من فصيلة الحيتان ويبلغ طوله 5 أمتار .



وتعد أول ظهور للدولفين الكاذب بمياه البحر الأحمر حسب تسجيلات رسمية كان فى عام 1985، ان اخر ظهور تم رصده العام الماضي بالقرب م دن شواطئ الجونة وظهر أيضا فى منطقة الشيرتون بمدينة الغردقة.



ويشبه الدولفين القاتل الكاذب الحوت القاتل لكنه ليس حوت، وانما دولفين يصل طوله في اغلب الاحيان الي 5 متر، وهو مسالم ونظرا لندرة مشاهدة هذا النوع من الدلافين يضاف رصده إلى قائمة الكائنات البحرية التي تم رصدها في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وبينها القرش الحوتى والحوت الأحدب وسمكة الشمس .



اسراب الدلافين القاتل الكاذب بالغردقة



اسراب الدلافين بالغردقة



الدولفين القاتل الكاذب



جانب من اسراب الدلافين



دولفين القاتل الكاذب جنوب الغردقة



يصل طوله الي 5 امتار



يعد من فصيلة الحيتان



