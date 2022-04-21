اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 12:22 ص
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تعرف على فرص الاستثمار الزراعى فى بنى سويف

الخميس، 21 أبريل 2022 12:00 ص
تعرف على فرص الاستثمار الزراعى فى بنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تمتلك محافظة بنى سويف العديد من المقومات التى تساعدها على إقامة المشروعات فى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، وحسب تقرير حصل عليه اليوم السابع نستعرض المشروعات الاستثمارية والفرص الاستثمارية فى مجال الزراعة في بني سويف.

وتشهد محافظة بنى سويف فرص استثمار زراعي في مجالات إنتاج صلصلة الطماطم ومشتقاته صناعة المربات والمرملاد والعصائر وتعبئتها، تجفيف الثوم والبصل لأغراض التصدير، صناعات الفرز والتجهيز والتعبئة للخضر والفاكهة، استخلاص الزيوت وتصنيعها وهدرجتها، تجهيز حبوب لإنتاج العجائن.

كما تضم الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة ببنى سويف تصنيع أقفاص لتعبئة الخضر والفاكهة، إنشاء ثلاجات لحفظ وتجهيز الخضر والفاكهة، صناعة الأجولة من الألياف الطبيعي، إنشاء شركات النقل لتوزيع المنتجات الزراعية، إنشاء مصنع لإنتاج مكسبات الطعم واللون والرائحة والمستخلصات والمواد الفعالة، إقامة مصانع لتجفيف وغربلة وتعبئة وتقطير النباتات الطبية والعطرية وإعدادها للتصدير، إنشاء مطاحن الغلال، تصنيع الأخشاب من جريد النخيل وحطب القطن، تصنيع معدات الميكنة الزراعية.


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