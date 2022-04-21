اليوم السابع
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بث مباشر.. مهرجان الفسيخ والملوحة بالإسكندرية.. اعرف أفضل الأنواع والأسعار

الخميس، 21 أبريل 2022 04:58 م
بث مباشر.. مهرجان الفسيخ والملوحة بالإسكندرية.. اعرف أفضل الأنواع والأسعار
الإسكندرية - جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول مهرجان الفسيخ والملوحة بالإسكندرية.. ويقول الحاج محمد البرنس، إن أشهر أنواع الأسماك المملحة والمحببة لدى العديد من الشعب المصرى هى أسماك الملوحة، وموطنها الأصلى من أسوان ببحيرة ناصر وهى أسماك نيلية، وتتميز أسماك الملوحة بدرجة ملوحة أعلى من الفسيخ، نظرا لأنها تستغرق وقتا أطول فى التمليح، حيث تستغرق نحو شهر ونصف.

وحول أنواع أسماك الملوحة، قال إن الملوحة "الكلابى" هى أفضل أنواع الملوحة وتتميز بأسنان مدببة لذلك سميت بالكلابى، وهى الأعلى سعرا نظرا لجودة الطعم ويصل سعر الكيلو منها إلى 200 جنيه، وهناك أنواع من أسماك الملوحة وهى سمك "الرايا" وهى أنثى الملوحة الكلابى، وأقل منها فى جودة الطعم، كما أن هناك أحجاما مختلفة منها ولكل حجم سعره.

وحول الفسيخ قال، إن الفسيخ يملح من أسماك البورى، و يختلف سعره حسب الحجم ويتراوح سعره من 140 جنيها للكيلو إلى 200 جنيه، وهناك درجات فى ملوحة الفسيخ لإرضاء كل الأذواق.

أما السردين النيلى، فهناك سردين الماكس وهو الأفضل بين أنواع السردين، ويتميز بحجمه الكبير وعريض بعض الشيء مقارنة بسردين المعدية برشيد.

أما أسماك الرنجة فهناك الرنجة الهولندية ويصل سعر أسماك الرنجة ذات البطروخ الخرز إلى 120 جنيها، وتتراوح أسعار الرنجة البطروخ اللين من 45 جنيها وحتى 100 جنيه تبعا للحجم.

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