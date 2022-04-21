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الكرملين: تهديدات أوكرانيا باستهداف جسر كيرتش بين القرم وروسيا "إعلان إرهابى"

الخميس، 21 أبريل 2022 08:07 م
الكرملين: تهديدات أوكرانيا باستهداف جسر كيرتش بين القرم وروسيا "إعلان إرهابى" بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، إن تهديدات أوكرانيا باستهداف جسر كيرتش بين القرم وروسيا "إعلان إرهابي" ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات على شخصيات بارزة في الجيش الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب هجوم متجدد في الشرق ومعلومات استخبارية تشير إلى استهداف البنية التحتية المدنية عمدا في مدينة ماريوبول المحاصرة.

 

وقالت إن العقوبات الجديدة ستستهدف أولئك الذين يقودون الخطوط الأمامية الروسية لارتكاب "أعمال شنيعة" خلال الحرب ، التي يعتقد أنها قتلت مئات المدنيين ودمرت مدنًا وشردت أكثر من ثلاثة ملايين في أول شهرين لها.


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