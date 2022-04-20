سحورك صحى.. اعرف فوائد الفول الإسكندرانى

كتبت فاطمة خليل

الفول الإسكندرانى من أهم الأطعمة المصرية الشهيرة، التي يمكنك تناولها في السحور، وهو غني بالمكونات الصحية مثل: الثوم والطماطم والفلفل، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الفول الإسكندراني على وجبة السحور، بحسب موقع "webmd".

فوائد الفول الإسكندرانى

يعتبر الفول مصدرًا ممتازًا للألياف ويوفر البروتين والحديد.

الفول، مثل العديد من البقوليات الأخرى، مليء بالعناصر الغذائية التي تعزز صحتك، يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الفول في إنقاص الوزن، وتساعد في منع بعض الأمراض، وتعزز النمو الصحي.

- البروتين كوب واحد من الفول المطبوخ يحتوي على ما يقرب من ثلث احتياجاتك اليومية من البروتين يعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول. ويساعد البروتين أيضًا على نمو عضلاتك والحفاظ عليها.

- حمض الفوليك كوب واحد من الفول يلبي ما يقرب من نصف احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك حمض الفوليك هو نوع من الفيتامينات التي تساعد جسمك على تكوين الحمض النووي وتكوين خلايا جديدة.

حمض الفوليك مهم بشكل خاص للنساء الحوامل. الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك يمكن أن يقلل من مخاطر العيوب الخلقية المرتبطة بالدماغ مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ.

-المنجنيز. الفول غني بالمنجنيز يستخدم جسمك المنجنيز للحفاظ على بنية العظام وقوتها، قد يساعد تناول ما يكفي من المنجنيز في نظامك الغذائي في الوقاية من هشاشة العظام ومشاكل العظام الأخرى كوب واحد من الفول يحتوي على حوالي ثلث احتياجاتك اليومية من المنجنيز.

يساعد المنجنيز أيضًا جسمك على هضم الجلوكوز ، وهو عنصر غذائي رئيسي يوفر الطاقة يعاني جسمك من صعوبة في هضم الجلوكوز وتحويله إلى طاقة أو لا يستطيع هضمه على الإطلاق إذا كنت مصابًا بداء السكري قد يؤدي تناول ما يكفي من المنجنيز في نظامك الغذائي إلى تقليل فرص الإصابة بمرض السكري.

الفول غني بالألياف. الألياف من العناصر الغذائية التي تساعد على الهضم ، والحفاظ على مستويات الجلوكوز الصحية ، ومنع تراكم الكوليسترول.

الحديد. الفول مصدر جيد للحديد. الحديد عنصر يستخدمه جسمك للحصول على الطاقة من الأكسجين عندما تتنفس.

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي إلى الإصابة بفقر الدم. يحدث فقر الدم عندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من الأكسجين. يمكن أن يؤدي إلى التعب الشديد وضعف المناعة ومشاكل في المعدة. يمكن أن يساعدك تناول الفول في الوصول إلى الكمية اليومية الموصى بها من الحديد.

وإضافة الطماطم إلى طبق الفول يضفى قيمة غذائية على طبق الفول، فالطماطم تحتوى على مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالأمراض وكذلك تضبط مستوى السكر في الدم وتحتوى على الفيتامينات والمعادن المختلفة.