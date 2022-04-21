الطاقة الذرية تنشئ وحدة دعم فنى لمجابهة الطوارئ النووية والإشعاعية

كتبت رحمة رمضان

وافق الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية على إنشاء وحدة للدعم الفني وتنمية القدرات فى مجال الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، ويشمل نطاق الدعم الفني دعم وبناء القدرات للعاملين بمراكز هيئة الطاقة الذرية المختلفة، وكذلك لجميع الجهات التي تستخدم المصادر المشعة في المجالات المختلفة في الطب والصناعة.

وفي أول نشاط لهذه الوحدة، تم تنظيم برنامج تدريبي نظري وعملي لعدد 84 من العاملين داخل مراكز الهيئة المختلفة وفريق من الإدارة المركزية للأمن بالإضافة إلى مجموعة من العاملين بهيئة المواد النووية، وتم تنفيذ البرنامج بمركز البحوث النووية بأنشاص.

واكد الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة والمشرف على مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تدريب الكوادر البشرية بالهيئة والاستعداد لأية حالات طواريء نووية أو اشعاعية. كما أن الهيئة يوجد بها فريق مدرب على أعلى مستوى دولي للتعامل مع الحوادث الاشعاعية بمركز المعامل الحارة بأنشاص.

و أوضحت الدكتورة وفاء فوزي رئيس شعبة التنظيمات والطوارئ الإشعاعية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي والمشرف على الوحدة بأن البرنامج التدريبي قد اشتمل على خطة للإخلاء والسيناريوهات المحتملة لمجابهة حالات الطواريء الاشعاعية وذلك من خلال محاضرات نظرية عن خطة الاخلاء والمتطلبات الدولية والوطنية لأمان المبانى والمنشآت واجراءات تنفيذ عمليات الاخلاء في حالة الطواريء، كما شمل البرنامج تنفيذ عملي لعملية إخلاء لمبنى الطبيعة النووية والدور الأول بمبنى المعامل المركزية بأنشاص.

وشارك في تنظيم والاشراف على البرنامج فريق عمل من مركز بحوث الآمان النووي مكون الدكتورة وفاء فوزي، و الدكتورة السيده فريد سالم، و سعيد النادي، و سيد محمد ، و محمد سعيد، و ابتسام محمد ، و رشا سمير.

و صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، بأن الهيئة تسعى لإعتماد الوحدة دولياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتكون واحدة من المراكز الإقليمية للتدريب فى مجال الإستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.