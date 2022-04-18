مصر تستقبل وفدا من "روساتوم" لمتابعة تعاقدات الوقود النووي للمفاعل البحثي الثاني

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور ياسر توفيق – نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية والمشرف على مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، وفداً من مؤسسة تفيل الروسية ومصنع "نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية" التابع لشركة "تفيل TVEL" للوقود النووي، والتابعين لمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، وذلك لمتابعة تنفيذ العقود الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي وبعض المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم.

و أوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم أن هذه العقود تم توقيعها منذ عام 2017 والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني حتى عام 2030.

وحرص الوفد على زيارة لمصنع الوقود النووي بأنشاص حيث أستعرض الدكتور عامر جلال عبد العظيم مدير مصنع الوقود النووي للوفد الروسي مراحل الأنتاج والاختبارات الخاصة بالجودة. وقد تم عقد اجتماعات مشتركة بين الوفد الروسي وفريق العمل المصري على مدار اليوم لمناقشة زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في المستقبل من خلال الاستفادة من خبرات الجانب الروسي في جودة الانتاج ومراحل فحص وتصنيع وانتاج الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني.

الجدير بالذكر أن مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية الروسي، يعد واحدًا من الشركات العالمية الرائدة التي تنتج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث في روسيا وخارجها. وهو يعمل من ضمن شركة "تفيل" للوقود التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية. وتضم "تفيل" منشآت لإنتاج الوقود النووي كما أنها تشمل قطاع للبحث العلمي والتطوير. وتعد الشركة المورّد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، وتوفر الوقود لعدد 78 مفاعلًا لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى 30 مفاعل بحثي على مستوى العالم.

و أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء بين الهيئة ومؤسسة روساتوم الروسية لدعم برنامج المشروع النووي المصري باعتبار هيئة الطاقة الذرية المدرسة العلمية العريقة في مصر والتي تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى خبراتها في تصنيع الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني والذي يقوم بأنتاج النظائر المشعة وتغطية السوق المحلي المصري.