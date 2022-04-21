اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا بعودة التناوب المنتظم للكوادر بمحطة تشيرنوبل

الخميس، 21 أبريل 2022 09:09 م
الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا بعودة التناوب المنتظم للكوادر بمحطة تشيرنوبل محطة تشيرنوبل -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أن السلطات الأوكرانية أبلغته بعودة التناوب المنتظم للكوادر في محطة تشيرنوبل الكهرذرية بعد انسحاب العسكريين الروس، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه من الجيد أن الكوادر في هذه المحطة النووية المهمة قادرون على العمل في أجواء طبيعية أكثر بعد أسابيع من العمل في ظروف صعبة، وبإمكانهم العودة إلى منازلهم للاستراحة ورؤية عائلاتهم.

 

وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشجاعة وصمود العاملين في محطة تشيرنوبل، الذين واصلوا أداء مهامهم ذات الأهمية الحيوية أثناء النزاع، معلنا عن نيته زيارة الموقع نهاية الشهر الجارى.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة