الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا بعودة التناوب المنتظم للكوادر بمحطة تشيرنوبل

كتب أحمد عرفة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أن السلطات الأوكرانية أبلغته بعودة التناوب المنتظم للكوادر في محطة تشيرنوبل الكهرذرية بعد انسحاب العسكريين الروس، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه من الجيد أن الكوادر في هذه المحطة النووية المهمة قادرون على العمل في أجواء طبيعية أكثر بعد أسابيع من العمل في ظروف صعبة، وبإمكانهم العودة إلى منازلهم للاستراحة ورؤية عائلاتهم.

وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشجاعة وصمود العاملين في محطة تشيرنوبل، الذين واصلوا أداء مهامهم ذات الأهمية الحيوية أثناء النزاع، معلنا عن نيته زيارة الموقع نهاية الشهر الجارى.