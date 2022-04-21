الصحة: توقف المدخن 15 يوما عن التدخين يقلل خطر إصابته بالأزمة القلبية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه بعد توقف المدخن لمدة 15 يومًا عن التدخين يقل خطر إصابته ب الأزمة القلبية ، وطالبت الوزارة المدخنين بالاقلاع فورًا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان 4 طرق للمساعدة في الإقلاع عن التدخين للحماية من مخاطرة الصحية.

وقالت وزارة الصحة: "استغل شهر رمضان وطول عدد ساعات الصوم للتوقف عن التدخين مع تجنب التواجد في أماكن بها مدخنين، بالإضافة إلي البعد عن الاشخاص المحرضين عن التدخين أو الذين يحبطون من العزيمة".

ونصحت المدخنين باعتبار الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين، مؤكدة أن الخط الساخن 16805 خاص بتقديم كافة الاستفسارات حول اليات الاقلاع عن التدخين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن يوفر لك كل سبل الدعم والمساعدة بالمجان وأكدت أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب مضاعفات خطرة.