اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: إنشاء نظام إلكترونى لإدارة قواعد بيانات مرضى الهيموفيليا فى مصر

الخميس، 21 أبريل 2022 11:03 ص
الصحة: إنشاء نظام إلكترونى لإدارة قواعد بيانات مرضى الهيموفيليا فى مصر مرضى الهيموفيليا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لمرضى الهيموفيليا، بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز المتخصصة في أمراض الدم على مستوى الجمهورية.
 
وبالتزامن مع اليوم العالمي لمرض الهيموفيليا، والموافق 17 إبريل، من كل عام، نظمت الوزارة عدة فعاليات، بالتعاون مع شركة «فايزر» تضمنت إنارة برج القاهرة باللون الأحمر، مع تنظيم احتفالية للأطفال مرضى الهيموفيليا في حديقة «الأزهر بارك» إلى جانب توعية أسر الأطفال بكيفية التعامل مع المرض، وذلك في إطار جهود الوزارة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة، تولي اهتماماً خاص بأمراض الدم من خلال التوسع في عدد لجان أمراض الدم والتي وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم، في مختلف المحافظات، والتي تضم عيادات تخصصية في جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريين وأساتذة.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي افتتحت أول مركزا لعلاج ورعاية مرضى الهيموفيليا، في مستشفى أطفال مصر عام 2018، ويضم فريقاً طبياً متكاملاً، يطبق أحدث البروتوكولات التشخيصية والوقائية والعلاجية، بما يعود بالفائدة على مرضى الهيموفيليا.
 
ولفت إلى تنظيم برامج تدريبية وتعليمية مستمرة لكافة العاملين في مركز علاج مرضى الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر، مع تجهيز المركز بمعمل متكامل للهيموفيليا، يضم أجهزة قياس معدل تجلط الدم، وكذلك نظام إلكتروني لإدارة قواعد بيانات مرضى الهيموفيليا في مصر.
 
وأكد «عبدالغفار» أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، استحدثت بروتوكولات وأساليب علاجية وفقاً للمعايير العالمية، وتمثلت في إدراج العلاج الوقائي، كخط أول للحفاظ على حياة هؤلاء المرضى وتجنيبهم المضاعفات، مشيرا إلى اعتماد بروتوكول لتطبيق العلاج الوقائي لكافة المرضى، حسب الفئات العمرية، طبقا للجرعات المناسبة والتي تتراوح ما بين جرعة كل أسبوعين إلى جرعة واحدة كل شهر، ما يخفف من معاناة المرضى من كثرة التردد على المستشفيات. 
 
 
WhatsApp Image 2022-04-21 at 10.49.41 AM (2)
 
WhatsApp Image 2022-04-21 at 10.49.41 AM (1)
 
WhatsApp Image 2022-04-21 at 10.49.40 AM (1)
 
WhatsApp Image 2022-04-21 at 10.49.40 AM
 
WhatsApp Image 2022-04-21 at 10.49.39 AM (2)
 
WhatsApp Image 2022-04-21 at 10.49.39 AM (1)
WhatsApp Image 2022-04-21 at 10.49.39 AM
 
WhatsApp Image 2022-04-21 at 10.49.38 AM (1)

 


الصحة

الهيموفيليا

نظام الكترونى

التأمين الصحى

مرضى الهيموفيليا

وزاره الصحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة الدقهلية تحتفل باليوم العالمى للهيموفيليا لمساندة المرضى.. صور

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:18 م

هل ينزف طفلك كثيرًا؟.. اعرف أعراض مرض الهيموفيليا وعلاجه

السبت، 09 أبريل 2022 06:00 م

10 توصيات من مجلس الشيوخ لإنقاذ مرضى الهيموفيليا.. حصر سريع لأعداد المصابين.. والبدء فى صرف العلاج الوقائى بالمنازل.. وإتاحة خدمة الطوارئ والمتابعة الصحية.. ومطالبات بمعاملتهم معاملة ذوى الاحتياجات الخاصة

الجمعة، 18 فبراير 2022 01:00 ص

توصية هامة من صحة الشيوخ بشأن علاج مرضى الهيموفيليا خارج مظلة التأمين الصحى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:42 ص

"صحة الشيوخ": لا بديل عن علاج وقائى منزلى لمرض الهيموفيليا "النزيف الوراثى"

الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:09 م

قضايا ساخنة على طاولة لجان الشيوخ.. "الإسكان" تفتح ملف الاشتراطات البنائية.. و"الصحة" توصى بتوفير الدواء وتطبيق العلاج الوقائى لمرضى الهيموفيليا.. ودراسة آليات تيسير إجراءات التقاضى وتطوير نظم الرى

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة