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الخميس، 21 أبريل 2022 09:57 م
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الجيش الأمريكى يوافق على نموذج لأول مفاعل نووى صغير "متنقل"

الخميس، 21 أبريل 2022 09:51 م
الجيش الأمريكى يوافق على نموذج لأول مفاعل نووى صغير "متنقل" الجيش الأمريكى
كتب أحمد عرفة

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وافق الجيش الأمريكي على نموذج لأول مفاعل نووي صغير "متنقل"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الخميس، إن سلاح الجو الأمريكى يعمل سريعاً على تصنيع الطائرات المسيرة التي يطلق عليها "الشبح" والتي تدخل في حزمة جديدة للأسلحة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا وهي ذات قدرة مماثلة للطائرات المسيرة المسلحة "سويتش بليد".

وقال جون كيربى المتحدث باسم البنتاجون "أسرع سلاح الجو في تصنيعها خصيصاً استجابة للاحتياجات الأوكرانية".

وفي وقت سابق من الخميس، قال البيت الأبيض إنه سيتم تقديم أكثر من 121 منظومة جوية من طراز فينكس جوست التكتيكية المسيرة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة الأسلحة الجديدة.


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