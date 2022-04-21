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البرلمان البريطانى يقرر إحالة جونسون للتحقيق بتهمة التضليل

الخميس، 21 أبريل 2022 06:02 م
البرلمان البريطانى يقرر إحالة جونسون للتحقيق بتهمة التضليل بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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أعلن البرلمان البريطاني إحالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للتحقيق بتهمة التضليل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

في وقت سابق، قال جونسون للصحفيين إنه سيخوض الانتخابات العامة المقبلة ولن يقول ما إذا كانت هناك أي ظروف قد يستقيل بموجبها.

جنبا إلى جنب مع زوجته كاري والمستشار ريشي سوناك ، تم تغريم رئيس الوزراء لخرقه قوانين كورونا في حفلة عيد ميلاد في يونيو 2020.

وكان قد أخبر أعضاء البرلمان في وقت سابق أنه لم يتم انتهاك أي قوانين لـ Covid في داونينج ستريت - مما أدى إلى قيام أحزاب المعارضة باتهامه بتضليل البرلمان، ونفى جونسون تضليل النواب عن قصد - وهي تهمة تعد مسألة استقالة بموجب كتاب القواعد الوزاري.


بوريس جونسون

البرلمان البريطاني

بريطانيا

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