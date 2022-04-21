إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية جمجرة الكبرى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية جمجرة الكبرى التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مشاجرة بالأسلحة النارية "فرد خرطوش"، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية جمجرة الكبرى دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بقرية جمجرة الكبرى دائرة مركز شرطة بنها، بسبب خلافات الجيرة، جرى خلالها استخدام الأسلحة النارية، واسفرت عن إصابة 6 أشخاص بشظايا خرطوش بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي.

وتمكن رجال البحث الجنائى بمركز شرطة بنها، من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.