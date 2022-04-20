يونيسف تعرب عن إدانتها الشديدة للهجمات على المدارس في أفغانستان

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أعربت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عما وصفته "شعور بالفزع من الهجمات الوحشية التي استهدفت الأطفال أمس الثلاثاء في العاصمة الأفغانية كابول" حيث وقعت الانفجارات التي وصفها البيان بالمنسقة في مركز للتعليم إضافة إلى مدرسة عبد الرحيم شهيد الثانوية.



وأكدت المنظمة الأممية في بيان وزعته في جنيف، اليوم الأربعاء إدانتها الشديدة للهجمات، وقالت إن الهجمات لا تزال قيد التحقق ولكن يعتقد أن تسعة أطفال على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من خمسين كما يتوقع أن يرتفع عدد الضحايا.



وأشارت مسؤولة يونيسف إلى أن الهجمات على الأطفال والمرافق التعليمية تشكل انتهاكات خطيرة لحقوقهم، ولفتت إلى أن المدارس هي أكثر من مجرد أماكن للتعلم، ويجب أن تكون ملاذات للحماية والسلام وناشد بيان يونيسيف جميع الأطراف حماية الأطفال في جميع الأوقات.