وزيرة الخارجية الألمانية: ندعم أوكرانيا بحزم في صراعها من أجل البقاء

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أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، دعم بلادها لأوكرانيا بحزم في كفاحها من أجل البقاء، بالأسلحة والدعم المالي والعقوبات القاسية الأخرى ضد قاعدة سلطة بوتين، موضحة أن ألمانيا تأخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في بيان أصدرته قبيل مغادرتها متوجهة إلى دول البلطيق اليوم "نحن نعمل على تعزيز قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا والمساهمة في إعادة تنظيم أمننا في أوروبا، حتى يتمكن شركاؤنا من الاعتماد على ألمانيا".



وأضافت "يمكننا تعلم الكثير عن المرونة من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. لسنوات، كانت دول البلطيق تستثمر في أمن إمدادات الطاقة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها ومرونة المشهد الإعلامي وقدراتها الدفاعية".



وتابعت "أود التأكيد مرة أخرى، في حالة الطوارئ، سندافع عن كل سنتيمتر مربع من أراضي تحالفنا المشترك. وفي ليتوانيا، يتولى الجيش الألماني بالفعل الدور القيادي في وجود الناتو، ونحن على استعداد لبذل المزيد من الجهد لضمان سلامة شركائنا".



وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أوضحت أن العملية العسكرية في القارة الأوروبية مستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أسابيع، ومع مرور كل أسبوع نرى مستويات جديدة من العنف، مشددة على استعداد أوكرانيا الحازم للدفاع عن نفسها بوضع حدود فعالة لهذه العملية.