اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:09 م
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حرصا على مستقبلهم..

محافظ مطروح يوافق على قبول طلاب معهد غير مرخص بعد إغلاقه للالتحاق بآخر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:51 م
محافظ مطروح يوافق على قبول طلاب معهد غير مرخص بعد إغلاقه للالتحاق بآخر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالى

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أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موافقة الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات على قبول طلاب أحد المعاهد غير المرخصة بالمحافظة للالتحاق لدى معهد لتدريس مناهج اللاسلكي، بعد مخاطبة المحافظة للجهاز عقب إغلاق وتشميع المعهد لعمله بدون ترخيص، وذلك حرصا على مستقبل هؤلاء الطلبة واستكمال مشوارهم التعليمي مع استكمال كافة إجراءات إلحاق الطلبة بالمعهد واستيفاء كافة الموافقات والمستندات اللازمة.

ووجه محافظ مطروح الشكر للمهندس حسام عبد اللاه الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الاستجابة والموافقة على طلب المحافظة للتيسير على هؤلاء الطلاب وحرصا على مصلحتهم، وكذا التعاون المثمر مع المحافظة في مجال رعاية الطلاب وتنميتهم علميا وثقافيا لإعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع.


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