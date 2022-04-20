اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:38 م
أكرم القصاص
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محافظ مطروح يستقبل رئيس مركز ومدينة النجيلة الجديد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:03 م
محافظ مطروح يستقبل رئيس مركز ومدينة النجيلة الجديد محافظ مطروح ورئيس مدينة النجيلة الجديد
مطروح – حسن مشالي

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمكتبه اليوم الأربعاء ، العميد عبدالتواب محمد رفعت رئيس مركز ومدينة النجيلة الجديد ، متمنيا له التوفيق فى مهام عمله ، ومؤكدا على تقديم كل الدعم لخدمة أهالى الضبعة، مشيرا إلى ما يتم على أرض مدينة النجيلة من مشروعات قومية هامة كميناء جرجوب وقاعدة 3 يولية البحرية وغيرها  .

 

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات والخدمات المقدمة مع متابعة استكمال وإنهاء مشروعات البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين مع الإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم والتواصل الدائم والمستمر معهم .

 

 

 


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