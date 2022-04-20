محافظ بورسعيد: استمرار العمل فى تطوير مدخل بورسعيد من جهة الجنوب

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار العمل فى تطوير مدخل بورسعيد من جهة الجنوب "الرسوة"، وذلك فى إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المحاور والطرق والمنافذ، لتحقيق الشكل الحضارى والجمالى لبورسعيد أمام زائريها.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال قاربت على الانتهاء، لافتا أن أعمال التطوير تشمل زيادة معدلات الإضاءة وإقامة جداريات تعبر عن هوية وتاريخ بورسعيد مع الالتزام بكافة التصميمات الجمالية و التاريخية والمعالم الأثرية المميزة للمحافظة، وتضم الجداريات التى تعبر عن تاريخ بورسعيد و تتلاءم مع طبيعة المدينة، وتمثل واجهة جمالية أمام زائرى بورسعيد، وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة فى تطوير الطرق والمحاور والميادين، والذى يأتى بالتزامن مع كبرى المشروعات الخدمية والتنموية تحقيقا للتنمية المستدامة على أرض بورسعيد.



الرسم على الجداريات بمدخل بورسعيد



تطوير مدخل بورسعيد الجنوبى



رسم على الجداريات بمدخل بورسعيد الجنوبى