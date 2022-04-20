محافظ أسيوط : توريد 40 طن قمح بالشون والصوامع حتى الآن.. صور

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة استلمت حتى أمس منذ بدء توريد محصول القمح لموسم 2022 ما يبلغ 40 طن قمح و 735 كيلو لـ 30 صومعة وشون وهنجر على مستوى المحافظة وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا.

وأوضح أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 ألف طن من إجمالى المساحة المنزرعة 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع بصفة دورية لافتاً إلى متابعته لأعمال التوريد إلى صوامع وشون المحافظة بصفة دورية للتأكد من انتظامها دون أى معوقات والعمل على تذليل أى عقبات قد تحدث فى هذا الملف الهام الذى توليه الدولة بكافة أجهزتها اهتماماً خاصاً مشيراً إلى تلقى تقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب ٨٨٥ جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط و٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣ قيراط و٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية و أقرته و الحوافر التى أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022 لافتاً إلى الاهتمام الذى يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بملف توريد القمح خاصة وان الدولة لا تدخر جهداً فى هذا الشأن مؤكدًا على عدم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن ٢٢.٥ قيراط.

وأضافت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات حتى الآن حيث يتم عمل بيان بمساحات الأراضى التى تم حصادها و كميات الأقماح التى يتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بشكل يومى لافته إلى استهداف زيادة كمية الأقماح الموردة هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.

على جانب آخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة ، اللواء مجدى أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ، والوقوف على آخر المستجدات فى كل مشروع ومراحل العمل التى وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات والمعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات وذلك ضمن اجتماعاته المستمرة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدا ونسب التنفيذ التى وصلت إليها ، كما استعرض مسئول دار الهندسة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء حتى الآن.

ووجه محافظ أسيوط بالتعاون بين كافة الجهات المعنية والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمشاركة المجتمعية لتوفير باقى الأراضى المطلوبة لاستكمال إنشاء المشروعات المقرر تنفيذها بالنجوع والقرى وفقاً لخطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات مؤكداً على فحص المنشأة قبل استلامها.

وأوضح محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات فى حالة حدوثها مضيفاً أن تلك المشروعات ستساهم فى إحداث تغيير واضح وواقعى فى هذه المناطق على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة وأن المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة تصل إلى 35 مشروع مجمعات خدمية بتكلفة 384 مليون جنيه ، ومجمعات زراعية 35 مشروع بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 32 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحى 140 مشروع بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه ومياه الشرب 236 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 88 مشروع (1228 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 49 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة مليار و134 مليون جنيه ، والتضامن الاجتماعى 33 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه بالإضافة الى مشروعات الغاز الطبيعى بعدد 17 قرية ومشروعات الاتصالات بعدد 18 قرية جارى العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

ويذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و 894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



توريد محصول القمح للشون والصوامع بمحافظة أسيوط



توريد محصول القمح للشون والصوامع بمحافظة أسيوط



حصاد محصول القمح بأسيو