محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين والزراعى والسجل المدنى بمنفلوط

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعى بقرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط، ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير الوادى الجديد بقرى مركز ديروط ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليمية بالمحافظة ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف بأسيوط والدكتور سيد نائب مدير مرفق الإسعاف ولفيف من أهالى القرية والقيادات التنفيذية والشعبية.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذى يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ ويتكون مجمع الخدمات من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى المجمع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى وذلك لخدمة أهالى القرى والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

كما استكمل جولته بتفقد المجمع الزراعى بقرية بنى عديات والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى والذى يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعى بالدور الثاني.

كما تفقد المحافظ مكتب السجل المدنى الفرعى بالقرية والذى تم انشاؤه بالجهود الذاتية من الأهالى وإهداء لإدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة واستمع إلى شرح لأهم خدمات المكتب والتقى ببعض العاملين به.

كما استكمل جولته بتفقد الشونة المطورة للبنك الزراعى بقرية بنى عديات واستمع إلى التجهيزات النهائية بها لاستقبال توريد الأقماح المحلية من المزارعين خلال الأيام القادمة مع بدء حصاد المحصول الذى يبلع زراعته بالمحافظة حوالى 230 ألف فدان موزعة على قرى ومراكز المحافظة ويجرى توريد كميات القمح إلى أكثر من 30 شونة ومركز تجميع وصومعة تم تجهيزها لاستقبال الأقماح من المزارعين وأعلن المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم وتسهيل كافة الإجراءات لاستقبال الاقماح من المزارعين وتقيم الحوافز لهم لتحقيق المستهدف هذا العام.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ للمشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى مشيرًا إلى تنفيذ سلسلة افتتاحات ووضع حجر أساس لمشروعات تنموية وخدمية بقرى ومراكز المحافظة من بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والرى وبعض المشروعات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتى بدأت بافتتاح مدرسة الثورة الابتدائية "توسع" بطاقة 19 فصل وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه وافتتاح الوحدة البيطرية بقرية العزية بمركز منفلوط بتكلفة 2 مليون جنيه وتفقد بعض المشروعات الخدمية وذلك ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة وزيارته لقرية بنى عديات والتى بدأها بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء ثم افتتاح بعض المشروعات الخدمية بقرى المركز.



محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي والسجل المدني



محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي والسجل المدني



محافظ أسيوط يتفقد المجمع الزراعي



محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي