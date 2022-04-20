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ماكرون: بحلول 2030 يجب أن تكون فرنسا قد خفضت انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:25 م
ماكرون: بحلول 2030 يجب أن تكون فرنسا قد خفضت انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الوضع صعب للغاية في المستشفيات بفرنسا، موضحا أنه  بحلول عام 2030 يجب أن تكون فرنسا قد خفضت انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.

واعترض إيمانويل ماكرون خلال مناظرة تليفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية على حديث ماريان لوبان، المرشحة للرئاسة الفرنسية حول قضية الوقود، أن هذا "غير عادل" لا يمكن الخروج عن فرنسا.

وأكد إيمانويل ماكرون ضرورة إنشاء سوق رقمية أوروبية متابعا: من لا يحب أوروبا لا يساعد نمو الاقتصاد الرقمي.

 


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