كبار السياسيين يصطفون خلف ماكرون ويحذرون من "قلة المشاركة" فى جولة الإعادة

كتبت رباب فتحى

اصطف كبار الحلفاء السياسيين لإيمانويل ماكرون للتحذير من "الرضا عن الذات"، وقلة المشاركة الانتخابية في انتخابات الرئاسة الفرنسية ، قائلين إن فوز الرئيس الحالي ليس محسوما على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن تقدمه على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان آخذ في الاتساع، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي ، جان كاستكس ، للإذاعة الفرنسية ، قبل خمسة أيام من جولة الإعادة الثانية يوم الأحد: "اللعبة لم تنتهِ ولم نتمكن من الوصول إلى نتيجة مؤكدة، أن هذه الانتخابات قد حُسمت بالفعل، علينا إقناع الفرنسيين بأن برامج إيمانويل ماكرون هي الأفضل لفرنسا ولهم. تم وضع إيمانويل ماكرون ومارين لوبان على نفس المستوى ، ولكن هناك اختلافات هائلة بينهما ".

ومن جانبه، قال سلف كاستكس المباشر، إدوارد فيليب ، الآن رئيس بلدية مدينة لوهافر الشمالية ، ووفقًا لمسح حديث ، السياسي الأكثر شعبية في فرنسا ، إنه لا ينبغي اعتبار أي شيء مفروغًا منه نظرًا للعديد من المفاجآت "المجهولة" فى الانتخابات - وعلى الأخص احتمال إقبال منخفض.

وقال فرانسوا بايرو ، مؤيد آخر لماكرون من الوزن الثقيل ، لـ La République des Pyrénées أنه "في هذه المرحلة يمكن لأي مرشح الفوز. كل شيء ممكن. لقد رأينا جميعًا ناخبين يتخذون قرارات اعتبرها المؤرخون لاحقًا مجنونة".

وأوضح ماكرون نفسه ليلة الإثنين، أنه لا يعتقد أن الانتخابات قد حسمت بالفعل ، مستذكرا الزلازل السياسية التي حدثت في عام 2016 عندما اختار الناخبون البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي ، ووضع الناخبون الأمريكيون دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال "فكر في ما كان يقوله المواطنون البريطانيون قبل ساعات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أو في الولايات المتحدة قبل أن يأتي تصويت ترامب:" أنا لن أصوت. ما هو الهدف؟ "قال ماكرون للبرنامج التلفزيوني C à vous. "أستطيع أن أخبرك ، في اليوم التالي ندموا على ذلك. إذا كنت تريد تجنب ما لا يمكن تصوره أو أي شيء يثير ثقتك بنفسك ، فاختر لنفسك ".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه منذ الجولة الأولى من التصويت في 10 أبريل ، زاد التدقيق في مواقف لوبان - ولا سيما مقترحاتها بشأن "الأفضلية الوطنية" في الوظائف والرعاية والإسكان ، والتي قال الخبراء إنها تنتهك قوانين المساواة الفرنسية والاتحاد الأوروبي ، و بالنسبة للاقتصاد، الذي وصفه الاقتصاديون بأنه خطير - أبطأ تقدمها.