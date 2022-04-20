اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قفزة ثالثة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات لأول مرة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:32 م
قفزة ثالثة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات لأول مرة الذهب- أرشيفية
كتب ـ إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قفزت أسعار الذهب للمرة الثالثة على التوالي حيث ارتفعت حوالي 15 جنيها، قبل قليل، وذلك بعد ارتفاع 25 جنيها عصر اليوم الأربعاء، وسجل الذهب مستوى 1110 جنيهات للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لأول مرة في التاريخ.
 
 

أسعار الذهب اليوم

 

عيار 18 سجل 951 جنيها
عيار 21 سجل 1110 جنيهات 
عيار 24 سجل 1269 جنيها
الجنيه الذهب 8880 جنيها
 
لا تزال أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بما يشهده السوق الموازي للدولار، حيث يرتفع سعر الذهب اليوم في مصر مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي، لأنه يجرى التعامل بين التجار وصناع الذهب وفق تكلفة يتم احتسابها على أساس سعر الدولار، لذلك يرتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 20 أبريل 2022 رغم أن السعر العالمي للذهب في البورصة العالمية يشهد تراجعا كبيرا من مستويات 1991 دولار إلي مستويات 1945 دولار

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة