وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلتقي "اوربان" بالبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة.