بودابست (أ ش أ)

يتوجه رئيس الوزراء المجرى القومى فيكتور أوربان غدا الخميس، إلى الفاتيكان والتى تعد أول رحلة خارجية له بعد فوزه الساحق فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى شهر أبريل الجارى.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلتقي "اوربان" بالبابا فرانسيس بابا الفاتيكان. ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية فى المجر كانت عالية، حيث بلغت 67.8% قبل نصف ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع - وهي تقريبًا أعلى من الانتخابات السابقة في 2018.