غلق المعابر غير الشرعية على السكة الحديد بالسنطة بعد مصرع طفلتين بالغربية

الغربية عادل ضرة

نفذ مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسبة منى صالح رئيس المدينة، حملة لغلق المعابر غير الشرعية بطول شريط السكة الحديد بقرية شبرا قاص، عقب الحادث الأليم الذى شهدته القرية أمس بدهس جرار قطار عربة كارو تستقلها طفلتين مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

وخلال الحملة تم وضع حواجز حديدية بطول شريط السكة الحديد بقطاع شبرا قاص لمنع عبور أى سيارات أو عربات كارو حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بعربة كارو على مزلقان السكة الحديد بشبراقاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين اصطدام القطار بعربة "كارو" تستقلها طفلتين ولقيا مصرعهما فى الحال.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام، واستأنف القطار رحلته، وتم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.