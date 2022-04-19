مصرع طفلين فى حادث تصادم قطار وسيارة "كارو" فى الغربية

لقى طفلين مصرعهم، وذلك آثر اصطدام قطار بسيارة حديدية "كارو" أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بالقرب من قرية شبراقاص التابعة لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بعربة كارو على مزلقان السكة الحديد بشبراقاص، على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين اصطدام القطار بعربة " كارو " اقتحم قائدها المزلقان وقت مرور القطار فدهسها القطار.

وتم نقلهم على الفور إلى مشرحة المستشفي العام ، واستأنف القطار رحلته ، وتم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.