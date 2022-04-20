اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عمره يزيد عن 30 سنة.. تعرف على أقدم محل لصناعة الكنافة البلدى بالفيوم.. فيديو

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:00 ص
عمره يزيد عن 30 سنة.. تعرف على أقدم محل لصناعة الكنافة البلدى بالفيوم.. فيديو
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"عايز كنافة بلدي روح محل أم ناصر في شارع المدارس".. هذه الجملة يعرفها جيدا أبناء محافظة الفيوم خاصة من كبار السن وعشاق الكنافة البلدي الذين يبحثون عنها لعملها بالمنزل خلال شهر رمضان، وهى نوع الحلوى المفضل لهم رغم وجود الكنافة المصنعة بالماكينات والجاهزة، ويعتبر هذا المحل من أقدم محلات صناعة الكنافة البلدي بمدينة الفيوم وعمره يزيد عن 30 عاما.

 



يقول مصطفى محمد صانع الكنافة البلدي بمحل أم ناصر، إن المحل عمره يتخطى الـ30عاما وتوارثت أجيال من صانعي الكنافة البلدي العمل بالمحل، مؤكدا أن أول من بدأت الصناعة به كانت أم ناصر صاحبة المحل، ولكن مع كبر سنها أصبحت تستعين بصنايعية الكنافة البلدي للعمل لديها بالمحل.

وأكد مصطفى، أن المحل به فرن مبني من الطوب والجبس وبه بلاطة من النحاس المخصصة بصناعة الكنافة البلدي، لافتا إلى أن عجينة الكنافة تكون خفيفة السمك وسائلة بالمقارنة بعجائن المخبوزات، ومكونة من بودرة ودقيق ومياه، ويتم استخدام كوب به عدة خروم من قاعدته ويكون الفرن على درجة حرارة منخفضة، ويقوم بنسج خيوط من هذه العجينة على البلاطة النحاس للفرن بشكل دائري، وبمجرد أن تستوي بعد حوالي دقيقة يتم جمع خيوط الكنافة وتهويتها، لافتا إلى أن 3 مرات على البلاطة ينتجون كيلو من الكنافة.

ولفت مصطفى، إلى أن الكنافة البلدي ما زال لها زبائنها الذين يترددون على المحل خاصة كبار السن الذين يرفضون الكنافة المصنعة آليا على الماكينة، ويطالبوننا بهذه الكنافة المعروفة بأن سمكها أكبر من الأخرى، لافتا إلى أن الكيلو هذا العام وصل إلى 25 جنيها.

وأشار مصطفى، إلى أنه مع الوقت أحب مهنته ويجيد صناعتها، خاصة أنه يشعر أنه ينتج الكنافة التي يبحث عنها الجميع ويفضلها كبار السن.


صناعة الكنافة

الكنافة البلدي

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار الفيوم

اخبار المحافظات

الكنافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بإطسا ويوسف الصديق

الخميس، 14 أبريل 2022 11:50 ص

محافظ الفيوم يتابع آليات تنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع بنطاق المحافظة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:06 م

حكاية "عم على" أقدم صانع كنافة بلدى فى الدقهلية.. فيديو

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:35 م

"محمد" يبدع فى صناعة القطايف والكنافة بشوارع الأقصر.. بكوز نحاس يصنع القطايف العادية وبالمانجو.. ويصنع الكنافة بالفواكه على ماكينة دائرية.. ويؤكد: تعلمت المهنة من والدى وأساعده يوميا.. لايف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:00 ص

بتحب الكنافة والحلويات فى رمضان.. تعرف على بدائلها الطبيعية لتجنب خطورتها

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:18 م

دوق من إيده وانت مغمض.. محمد يبدع فى صناعة القطايف والكنافة بالأقصر

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:01 م

حلى بوقك يا جعان من عمك "أبو السمان".. قصة 100 سنة مع صناعة الكنافة فى قنا.. الحاج جمال: الزبائن تتعامل مع المحل منذ سنوات ويأتون من محافظات بعيدة.. ويؤكد: نعمل طوال العام وأسعارنا تناسب الجميع

الجمعة، 15 أبريل 2022 02:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة