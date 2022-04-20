سقوط عصابة تجبر الأطفال على التسول وتتعدى عليهم فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم استغلال الأحداث فى أعمال التسول، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول واستجداء المارة، وكذا التعدى عليهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (قطعة سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهما (عدد 4 من الأحداث) بمناقشة المجنى عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما سبق، تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.