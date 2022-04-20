اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

دراسة: المكملات الغذائية تسبب الحساسية لبعض الأشخاص

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:00 ص
دراسة: المكملات الغذائية تسبب الحساسية لبعض الأشخاص المكملات الغذائية ورد فعل تحسسى للمكملات
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوضح بحث نُشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، أن أحد الآثار الجانبية "الأكثر شيوعًا" للمكملات الغذائية هو تفاعلات الحساسية، والحساسية تصف رد فعل جسمك تجاه طعام أو مادة معينة، وفقًا لـ NHS.

على الرغم من أن ردود الفعل التحسسية يمكن أن تكون "مصدر إزعاج" ولها تأثير على أنشطتك اليومية، إلا أنه يمكن التعامل مع معظمها.

بالنظر إلى 63 قسمًا للطوارئ في الولايات المتحدة، وجدت دراسة أن حوالي 23000 زيارة للطوارئ والحوادث كانت ناجمة عن الآثار "السلبية" للمكملات الغذائية، تم تصنيفها إلى ردود فعل سلبية وتفاعلات تحسسية وجرعات زائدة وأحداث أخرى، مثل الاختناق.

عندما يتعلق الأمر بالمغذيات الدقيقة، كانت "الآثار الضارة الأكثر شيوعًا" هي تفاعلات الحساسية الخفيفة إلى المعتدلة، والتي تمثل حوالي 40.6 %.

ما هي العلامات المنذرة لرد فعل تحسسي؟
 

وفقا لموقع " express" توضح  NHS أن مثل هذا التفاعل يمكن أن يحدث بسرعة في غضون بضع دقائق بعد تعرضك لمسببات الحساسية.

تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

  • العطس
  • سيلان أو انسداد الأنف
  • عيون حمراء، حكة، دامعة
  • الصفير والسعال
  • طفح جلدي أحمر مع حكة
  • تفاقم أعراض الربو أو الإكزيما.

يضيف التقرير: معظم تفاعلات الحساسية خفيفة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث رد فعل شديد يسمى الحساسية المفرطة أو صدمة الحساسية، هذه حالة طبية طارئة وتحتاج إلى علاج عاجل."

تضيف كلية الطب بجامعة هارفارد: "إذا كنت تتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو المنتجات العشبية، فاقرأ دائمًا أي ملصقات أمان مرفقة مع العبوة.

 


المكملات الغذائية

رد فعل تحسسى للمكملات

العلامات المنذرة لرد الفعل التحسسي

الحساسية المفرطة

ردود الفعل التحسسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة