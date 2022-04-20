دراسة: المكملات الغذائية تسبب الحساسية لبعض الأشخاص

كتبت إيناس البنا

يوضح بحث نُشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، أن أحد الآثار الجانبية "الأكثر شيوعًا" للمكملات الغذائية هو تفاعلات الحساسية، والحساسية تصف رد فعل جسمك تجاه طعام أو مادة معينة، وفقًا لـ NHS.

على الرغم من أن ردود الفعل التحسسية يمكن أن تكون "مصدر إزعاج" ولها تأثير على أنشطتك اليومية، إلا أنه يمكن التعامل مع معظمها.

بالنظر إلى 63 قسمًا للطوارئ في الولايات المتحدة، وجدت دراسة أن حوالي 23000 زيارة للطوارئ والحوادث كانت ناجمة عن الآثار "السلبية" للمكملات الغذائية، تم تصنيفها إلى ردود فعل سلبية وتفاعلات تحسسية وجرعات زائدة وأحداث أخرى، مثل الاختناق.

عندما يتعلق الأمر بالمغذيات الدقيقة، كانت "الآثار الضارة الأكثر شيوعًا" هي تفاعلات الحساسية الخفيفة إلى المعتدلة، والتي تمثل حوالي 40.6 %.

ما هي العلامات المنذرة لرد فعل تحسسي؟



وفقا لموقع " express" توضح NHS أن مثل هذا التفاعل يمكن أن يحدث بسرعة في غضون بضع دقائق بعد تعرضك لمسببات الحساسية.

تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

العطس

سيلان أو انسداد الأنف

عيون حمراء، حكة، دامعة

الصفير والسعال

طفح جلدي أحمر مع حكة

تفاقم أعراض الربو أو الإكزيما .

يضيف التقرير: معظم تفاعلات الحساسية خفيفة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث رد فعل شديد يسمى الحساسية المفرطة أو صدمة الحساسية، هذه حالة طبية طارئة وتحتاج إلى علاج عاجل."

تضيف كلية الطب بجامعة هارفارد: "إذا كنت تتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو المنتجات العشبية، فاقرأ دائمًا أي ملصقات أمان مرفقة مع العبوة.