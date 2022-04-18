المكملات الغذائية ليست آمنة.. تسبب مضاعفات عند تناولها مع بعض الأدوية

كتبت - ميرفت رشاد

لا يوجد نقص في المكملات الغذائية على الرفوف التي تعد بعلاجات معجزة وفقدان فوري للوزن ، ولكن ليس كل شيء آمن تماما، بعضها ليس آمنًا كما تعتقد ويمكن أن يتسبب في الواقع في آثار جانبية ضارة ويشكل مخاطر صحية خفية، وفى السطور القادمة سنوضح ما يجب الانتباه إليه قبل تناول المكملات وأي منها يجب الابتعاد عنه وفقا لخبراء الصحة، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

ما الذي يجب أن يعرفه الأشخاص قبل تناول المكملات..

تحتوي العديد من المكملات على مكونات ثبت أنها تسبب ضررًا، وتشمل بعض الأمثلة الكافيين والإفيدرا والمنبهات الأخرى، قد يحتوي البعض الآخر على كميات ضارة من الحديد والزنك والماغنيسيوم أو الفيتامينات A و D و E و K و B12. يمكن أن تتفاعل المكملات الغذائية مع الأدوية، هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يستخدمون العقاقير الطبية.

وأضاف الموقع، قد يؤدي تناول بعض المكملات الغذائية في نفس وقت تناول الدواء إلى آثار جانبية خطيرة، يمكن أن تتداخل المكملات الغذائية مع العمليات الطبيعية لجسمك ، عند تناول المكملات الغذائية بدون إشراف طبي ، يمكن أن تسبب ردود فعل غير مرغوب فيها في الجسم، يمكن أن تؤثر على كيفية استقلاب الجسم للطعام والهرمونات وحتى الأدوية.

1- كبريتات الجلوكوزامين..

كبريتات الجلوكوزامين منتج طبيعي مشتق من المحار، وغالبًا ما يتم تضمينه في المكملات الغذائية التي يتم تسويقها لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل المرتبطة بهشاشة العظام، ولكن الجلوكوزامين ليس مفيدًا للجميع ؛ تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يسبب مشاكل مثل قرحة المعدة وحصى الكلى .

2- فيتامين"أ"..

قالت الدكتورة سيما بوني ، المؤسس والمدير الطبي لمركز مكافحة الشيخوخة وطول العمر في فيلادلفيا ، إن تناول كميات كبيرة من فيتامين أ يمكن أن يكون ضارًا، إن تناول أكثر من 10000 وحدة دولية من فيتامين أ يوميًا يزيد من خطر الإصابة هشاشة العظام، إن الحصول على الكثير من فيتامين أ يمكن أن يسبب الدوخة والغثيان والصداع والغيبوبة وحتى الموت ، كما أن تناول كميات كبيرة من فيتامين أ للنساء الحوامل يمكن أن يسبب تشوهات خلقية في أطفالهن.

3- الكرياتين..

الكرياتين مادة تحدث بشكل طبيعي وتوجد في اللحوم والأسماك ، تم استخدامه من قبل الرياضيين لسنوات بسبب قدرته على زيادة كتلة العضلات ، يمكن أن يكون الكرياتين خطيرًا إذا تم تناوله بجرعات كبيرة ، لا يتم تنظيم هذا المكمل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويحتوي على مكونات لم يتم إثبات سلامتها.

4- فيتامين "ب 6"..

فيتامين ب 6 مهم لنمو الدماغ والحفاظ على صحة الجهاز المناعي ، لكن الدكتورة بوني أكدت ، أن الكميات الزائدة من فيتامين ب 6 يمكن أن تؤدي إلى اعتلال الأعصاب المحيطية.

5- فيتامين" هـ "..

فيتامين (هـ) مهم للمساعدة في الحفاظ على الرؤية الجيدة وصحة الدم والجلد ، ولكن وفقًا للدكتورة بوني ، ارتبط فيتامين (هـ) بجرعات تزيد عن 400 وحدة يوميًا بزيادة مخاطر جميع أسباب الوفاة.

6- مستخلصات الثوم أو الزنجبيل..

يمكن أن يوفر الثوم والزنجبيل فوائد مضادة للالتهابات ، لكن الدكتورة بوني أكدت، أنه يمكن أن تتفاعل مستخلصات الثوم أو الزنجبيل مع مميعات الدم وتزيد من خطر النزيف.