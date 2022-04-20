خيط الجريمة.. دماء على ملابس عاطل تقود النيابة لكشف مقتل شاب بالقاهرة

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

قادت ملابس ملطخة بالدماء يرتديها عاطل، رجال النيابة العامة بشمال القاهرة، لكشف لغز مقتل شاب يعمل سائق توك توك في منطقة النزهة، حيث استوقفت دورية أمنية العاطل المتهم بعدما ارتابت فى هيئته وفى ملابسه الملطخة بدماء الضحية، وبتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول خاص بالضحية، وعليهما أثار دماء، كانت تلك هى الخيوط الأولى التى كشف لغز مقتل سائق "توك توك"، بعدما قاوم المجنى عليه حينما حاول سرقته.

اقتاد رجال الأمن "عبد الله" إلى قسم الشرطة، وبمناقشته والتضييق عليه اعترف، بأنه استقل "توك توك" شاب بمنطقة النزهة، وأشهر سلاح أبيض على رقبته بقصد سرقة متعلقاته، إلا أنه قاومه مما تسبب فى إصابته بجرح بالرقبة أسفر عن وفاته، واستولى على هاتفه وفرا هاربًا.

حققت النيابة العامة مع المتهم واعترف بصحة الاتهامات الموجهة إليه، وأرشد عن مكان الـ"دراجة البخارية" والمجنى عليه، وتبين أن الضحية يدعى "يوسف.أ" 23 سنة ويعمل سائق "توك توكك، وتوفى إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة، حيث تم نقله إلى مشرحة زينهم، وصدر قرار بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.