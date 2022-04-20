جنايات المنصورة تقضى بالمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين فى قضية اتجار بالبشر

الدقهلية - شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، وبراءة 8 آخرين فى قضية اتجار بالبشر و‏هجرة غير شرعية، والتى تحمل رقم 1921 جنايات مركز المنصورة لسنة 2022، ومقيدة برقم 135 كلي جنوب المنصورة، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات كونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا ‏وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب ‏المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة ‏المتهم الأول، وهو ما تسبب في فقد 9 شباب ممن سافروا معهم في غضون عام 2021.‏

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار خالد ‏عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب ‏وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي.‏

صدر الحكم ضد المتهم الأول "محمد م م ا"، والثاني "سامح م م ا" والثالث "علي مالك م م"، غيابيا، والرابع "محمد سليمان ا س" حضوريا، والمتهمة الثالثة عشر "نسرين عبد ال ع" غيابيا، وشهرتها أم الشحات.



وكان أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين إلى محكمة ‏جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة ‏الدقهلية، لاتهامهم بعدة اتهامات لكونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية ‏منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين ‏والآخرين المجهولين، وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.‏

‏وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية ‏من قبل المجنى عليهم، و"ذكر أمر الإحالة 9 أسماء من المجني عليهم" وكان ذلك عن طريق جماعة ‏إجرامية منظمة "محل الاتهام الأول" تمارس نشاطها بالقطر المصري والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها ‏بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين ومعاملتهم ‏معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة ‏لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وقد ترتب علي ذلك فقط كلا من سالفي الذكر المجني عليهم، وكان ‏ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية .‏

أداروا الحسابات الخاصة بهم علي مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" في تسهيل ارتكاب الجريمتين ‏محل الاتهامين المار بينهما.‏