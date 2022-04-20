اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:43 م
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جداريات حفل افتتاح قناة السويس القديمة تُزين المدخل الجنوبى لمحافظة بورسعيد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:00 م
جداريات حفل افتتاح قناة السويس القديمة تُزين المدخل الجنوبى لمحافظة بورسعيد جداريات حفل افتتاح قناة السويس
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار العمل في تطوير مدخل بورسعيد من جهة الجنوب "الرسوة"، وذلك في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المحاور والطرق والمنافذ، لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي لبورسعيد أمام زائريها. 
 
وزينت إحدى الجداريات التي تعبر عن حفل افتتاح قناة السويس القديمة بحضور ملوك وأمراء والعالم والتي كانت بها ثلاثة منصات منها وسطى رئيسية ومنصتين آخرتين. 
 
وأشار المحافظ إلى أن الأعمال قاربت على الانتهاء،  لافتا أن أعمال التطوير تشمل زيادة معدلات الإضاءة وإقامة جداريات تعبر عن هوية وتاريخ بورسعيد مع الالتزام بكافة التصميمات الجمالية و التاريخية والمعالم الأثرية المميزة للمحافظة. 
 
وتضم الجداريات التي تعبر عن تاريخ بورسعيد و تتلاءم مع طبيعة المدينة، وتمثل واجهة جمالية أمام زائري بورسعيد، وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في تطوير الطرق والمحاور والميادين، والذي يأتي بالتزامن مع كبرى المشروعات الخدمية والتنموية تحقيقا للتنمية المستدامة على أرض بورسعيد.
 
 
احدي الجداريات
احدي الجداريات

 

جداريات السور
جداريات السور

 

جداريات بورسعيد
جداريات بورسعيد

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