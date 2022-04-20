المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تعقد المؤتمر التوثيقي للمشروع الوطني للقراءة

عقدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء ، المؤتمر التوثيقي للمشروع الوطني للقراءة بالمكتبة المركزية للمنطقة، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد الجابري مدير عام إدارة المكتبات والكتب بقطاع المعاهد الأزهرية، وثناء أبو المجد مدير إدارة المكتبات بالإسكندرية.
وبحضور إسماعيل العوامي عضو إدارة الامتحانات، ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة، وموجهي المكتبات، وأخصائي المكتبات بمعاهد الإسكندرية، والمعلم المثقف، والطالب المثقف، والأعضاء الفنيين بالمكتبة المركزية ( علي بسيوني – جابر عبدالمجيد – مروة فتحي ).
وأكد " هاشم " على قيام الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله بنشر رسالة العلم والهداية والنور التي أرسل بها النبي - صلى الله عليه وسلم- خير قيام.
حيث فتح الباب لطلابه يتنافسون في هذا المجال الشريف يقرءون ويتنافسون فيما بينهم لتتفتح عقولهم ويتجولون في بساتين القراءة والمعرفة بمختلف مجالاتها الدينية والعلمية والثقافية والرياضية ليخرج من هؤلاء من يحمل مشاعل الهداية والنور والثقافة وقبول الآخر فالله أسال أن يجزي خيرًا كل من فكر وشارك وساهم في هذا المشروع الوطني وان يكون نواة طيبة لإخراج جيل من العلماء المثقفين الذين يسيرون على الدرب ويحملون رسالة الوسطية رسالة الأزهر الشريف إلى الدنيا كلها.
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