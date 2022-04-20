المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تعقد المؤتمر التوثيقي للمشروع الوطني للقراءة

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء ، المؤتمر التوثيقي للمشروع الوطني للقراءة بالمكتبة المركزية للمنطقة، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد الجابري مدير عام إدارة المكتبات والكتب بقطاع المعاهد الأزهرية، وثناء أبو المجد مدير إدارة المكتبات بالإسكندرية.

وبحضور إسماعيل العوامي عضو إدارة الامتحانات، ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة، وموجهي المكتبات، وأخصائي المكتبات بمعاهد الإسكندرية، والمعلم المثقف، والطالب المثقف، والأعضاء الفنيين بالمكتبة المركزية ( علي بسيوني – جابر عبدالمجيد – مروة فتحي ).

وأكد " هاشم " على قيام الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله بنشر رسالة العلم والهداية والنور التي أرسل بها النبي - صلى الله عليه وسلم- خير قيام.

حيث فتح الباب لطلابه يتنافسون في هذا المجال الشريف يقرءون ويتنافسون فيما بينهم لتتفتح عقولهم ويتجولون في بساتين القراءة والمعرفة بمختلف مجالاتها الدينية والعلمية والثقافية والرياضية ليخرج من هؤلاء من يحمل مشاعل الهداية والنور والثقافة وقبول الآخر فالله أسال أن يجزي خيرًا كل من فكر وشارك وساهم في هذا المشروع الوطني وان يكون نواة طيبة لإخراج جيل من العلماء المثقفين الذين يسيرون على الدرب ويحملون رسالة الوسطية رسالة الأزهر الشريف إلى الدنيا كلها.