الشاطئ مجانا فى شم النسيم ببورسعيد واستعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، مع طارق عثمان مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الاستعدادات لموسم "شم النسيم" وعيد الفطر المبارك وتشهد محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من الأهالي والزوار بالمحافظات الأخرى خلال شم النسيم، وكذلك عيد الفطر المبارك خاصة في ظل هذه الأجواء الربيعية.



ومن جانبه، قال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، إنه تنفيذاً لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتوجيهات اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، بالتعاقد مع المنقذين وبدء عملهم على الشاطئ بدءاً من الغد وعلى مدار 10 أيام إلى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك بـ500 جنيه لليوم الواحد بدلا من 300 جنيه في العام السابق.

وأضاف "عثمان"، أنه يتم التنسيق مع الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ لرفع مستوى النظافة في الشاطئ والعمل على قدم وساق خلال فترة الازدحام، مشيراً إلى أنه من المتوقع الأشغال على الشاطئ بنسبة 60%.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تتميز بمناخها المعتدل وطقسها الرائع، بالإضافة إلى أن الشاطئ مفتوح مجاناً للجميع على عكس ما عليه عدد كبير من المحافظات الساحلية، بجانب أنه تم التنسيق مع أصحاب الكافتيريات لتخفيض الأسعار للكراسي والشماسي وكذلك المشروبات على شاطئ بورسعيد.