اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:22 م
أكرم القصاص
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الرئيس الإيطالى يؤكد ضرورة التعاون الأوروبي لمواجهة تهديدات العملية الروسية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:48 م
الرئيس الإيطالى يؤكد ضرورة التعاون الأوروبي لمواجهة تهديدات العملية الروسية الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا
أ ش أ

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أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، ضرورة تعزيز التعاون الأوروبي على جميع الجبهات من أجل المواجهة المشتركة للتهديدات التي تسببها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


ودعا ماتّاريلا - خلال لقاء جمعه اليوم /الأربعاء/ بنظيرته السلوفاكية زوزانا سابوتوفا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - إلى الاستمرار في الحفاظ على الترابط داخل الاتحاد الأوروبي ومع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا ومساعدة أوكرانيا.


وقال ماتاريلا إن هذا هو السبيل الوحيد لوقف توسع الصراع الذي من شأنه تكون له عواقب وخيمة للغاية.


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