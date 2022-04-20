التعليم: لن يسمح بدخول الكتاب بامتحان أولى وثانية ثانوى.. واستخدام ورقة مفاهيم فقط

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكترونى وضمان تكافؤ الفرص.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول اختبارات نهاية العام للعام_الدراسي_2021_2022 لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث تتم الاختبارات مع ملاحظة:

_ تعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية

_تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

_تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

_على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

_تلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.