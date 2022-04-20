الاستماع لأقوال مدير مخازن شركة بعد مقتل خفير وسرقة كابلات نحاسية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مدير مخازن شركة بمنطقة الهرم، لكشف ملابسات مقتل خفير، وسرقة كمية من الكابلات النحاسية من داخل مخزن بمنطقة المنصورية، حيث ذكر أنه تم إبلاغه بتعرض المخزن للسرقة، واكتشف أن الخفراء المسئولين عن تأمين المخزن، تم تخديرهم بواسطة وضع مخدر بوجبات طعام السحور، ثم اعتدى 4 أشخاص على خفيرين وتم الاعتداء على أحدهما بالضرب مما أسفر عن مقتله.

أضاف أن المتهمين استخدموا سيارة في سرقة كمية من الكابلات النحاسية الخاصة بأعمال الشركة، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، كما تم الاستماع لأقوال الخفراء الذين تعرضوا للتخدير، وذكروا تفاصيل الحادث.

وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم القبض عليهم، كما تم القبض على أحد الأشخاص اشترى المسروقات من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض مقتل خفير خاص بمخزن شركة بمنطقة المنصورية في الهرم، وسرقة كمية من كابلات النحاس، حيث تبين أن 4 أشخاص وضعوا مخدر للخفراء المعينين لحراسة المخزن، واعتدوا على أحدهم مما اسفر عن مقتله، واستولوا على الكابلات، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض مخزن تابع لإحدى الشركات للسرقة، والعثور على جثة خفير معين لحراسته، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 اشخاص، وضعوا مخدر للخفراء المسئولين عن تأمين المخزن، واعتدوا على أحدهم مما أسفر عن مقتله، واستولوا على كمية من الكابلات النحاسية من داخل المخزن.

بإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.